Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Очень много позитивных моментов появилось». Корешков — о победе «Трактора» над «Барысом»

«Очень много позитивных моментов появилось». Корешков — о победе «Трактора» над «Барысом»
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу в матче с «Барысом» (2:0) и отметил командную игру.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Горюнов-Рольгизер (Жарков) – 07:46 (5x5)     0:2 Дэй (Светлаков, Джиошвили) – 19:05 (5x5)    

«Самое главное — победа. Мы её добились. Результат есть. Что касается непосредственно матча, очень много позитивных моментов появилось. Отмечу, что много блокировали бросков, играли на команду. Это очень здорово. Выезд начали на позитиве. У нас ещё три матча, будем прибавлять от игры к игре.

— Внёс ли Сергей Зубов коррективы в игру в обороне после семи пропущенных шайб от «Металлурга»?
— Когда столько пропускаешь, конечно, процесс идёт. Разобрали, показали видео, провели несколько хороших тренировок, обратили на это внимание. Всё через работу, — цитирует Корешкова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
«Трактор» обыграл «Барыс» и прервал свою пятиматчевую серию поражений
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android