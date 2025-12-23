«Очень много позитивных моментов появилось». Корешков — о победе «Трактора» над «Барысом»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу в матче с «Барысом» (2:0) и отметил командную игру.

«Самое главное — победа. Мы её добились. Результат есть. Что касается непосредственно матча, очень много позитивных моментов появилось. Отмечу, что много блокировали бросков, играли на команду. Это очень здорово. Выезд начали на позитиве. У нас ещё три матча, будем прибавлять от игры к игре.

— Внёс ли Сергей Зубов коррективы в игру в обороне после семи пропущенных шайб от «Металлурга»?

— Когда столько пропускаешь, конечно, процесс идёт. Разобрали, показали видео, провели несколько хороших тренировок, обратили на это внимание. Всё через работу, — цитирует Корешкова пресс-служба клуба.