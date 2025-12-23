«Локомотив» обыграл «Адмирал» в домашнем матче, Радулов забил гол
Поделиться
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и владивостокским «Адмиралом». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 А. Радулов (Никулин, Иванов) – 07:52 (5x5) 1:1 Сошников (Гераськин, Шестаков) – 20:31 (5x5) 1:2 Сошников (Шулак, Завгородний) – 37:40 (5x4) 2:2 Алексеев (Полунин) – 38:00 (5x5) 3:2 Черепанов (Каюмов, Шалунов) – 52:22 (5x5)
На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Радулов, реализовавший выход один на один с голкипером. На первой минуте второго периода счёт сравнял Никита Сошников с великолепной передачи Игоря Гераськина. В конце второго периода Сошников оформил дубль и впервые в матче вывел «Адмирал» вперёд в счёте. Через 20 секунд Денис Алексеев сравнял счёт. В середине третьего периода победную шайбу забросил Никита Черепанов.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 декабря 2025
-
21:28
-
21:11
-
20:55
-
20:40
-
20:25
-
20:02
-
19:51
-
19:23
-
19:05
-
18:40
-
18:30
-
18:23
-
18:05
-
17:42
-
17:25
-
17:00
-
16:30
-
16:20
-
15:47
-
15:29
-
15:07
-
14:50
-
14:34
-
14:18
-
14:00
-
13:49
-
13:30
-
13:23
-
13:05
-
12:44
-
12:30
-
12:12
-
11:50
-
11:35
-
11:18