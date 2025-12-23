«Локомотив» обыграл «Адмирал» в домашнем матче, Радулов забил гол

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и владивостокским «Адмиралом». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Радулов, реализовавший выход один на один с голкипером. На первой минуте второго периода счёт сравнял Никита Сошников с великолепной передачи Игоря Гераськина. В конце второго периода Сошников оформил дубль и впервые в матче вывел «Адмирал» вперёд в счёте. Через 20 секунд Денис Алексеев сравнял счёт. В середине третьего периода победную шайбу забросил Никита Черепанов.