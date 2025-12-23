Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Локомотив — Адмирал, результат матча 23 декабря 2025 года, счет 3:2, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» обыграл «Адмирал» в домашнем матче, Радулов забил гол
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и владивостокским «Адмиралом». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 А. Радулов (Никулин, Иванов) – 07:52 (5x5)     1:1 Сошников (Гераськин, Шестаков) – 20:31 (5x5)     1:2 Сошников (Шулак, Завгородний) – 37:40 (5x4)     2:2 Алексеев (Полунин) – 38:00 (5x5)     3:2 Черепанов (Каюмов, Шалунов) – 52:22 (5x5)    

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Радулов, реализовавший выход один на один с голкипером. На первой минуте второго периода счёт сравнял Никита Сошников с великолепной передачи Игоря Гераськина. В конце второго периода Сошников оформил дубль и впервые в матче вывел «Адмирал» вперёд в счёте. Через 20 секунд Денис Алексеев сравнял счёт. В середине третьего периода победную шайбу забросил Никита Черепанов.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android