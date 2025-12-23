«Торпедо» обыграло «Сочи» и одержало четвёртую победу подряд

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и «Сочи». Победу в упорной встрече одержали хозяева площадки со счётом 4:1.

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Торпедо» Василий Атанасов с передачи Владимира Ткачёва. Через несколько минут Владимир Ткачёв удвоил преимущество в счёте с передач Владислава Фирстова и Егора Виноградова. «Сочи» отыграл одну шайбу в концовке второго периода — гол забил Уилл Биттен, которому ассистировали Ноэль Хёфенмайер и Рафаэль Бикмуллин. В третьем периоде «Торпедо» забило ещё два гола — отличились Дмитрий Шевченко и Егор Виноградов.

«Торпедо» выиграло четвёртый матч кряду. Форвард нижегородцев Ткачёв забивает четыре матча подряд.