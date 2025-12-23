Скидки
Главная Хоккей Новости

Торпедо — Сочи, результат матча 23 декабря 2025 года, счет 4:1, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» обыграло «Сочи» и одержало четвёртую победу подряд
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и «Сочи». Победу в упорной встрече одержали хозяева площадки со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Атанасов (Ткачёв) – 04:37 (5x5)     2:0 Ткачёв (Фирстов, Виноградов) – 11:43 (5x4)     2:1 Биттен (Хёфенмайер, Бикмуллин) – 38:44 (5x5)     3:1 Шевченко (Конюшков, Соколов) – 54:11 (5x4)     4:1 Виноградов (Атанасов) – 54:38 (5x5)    

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Торпедо» Василий Атанасов с передачи Владимира Ткачёва. Через несколько минут Владимир Ткачёв удвоил преимущество в счёте с передач Владислава Фирстова и Егора Виноградова. «Сочи» отыграл одну шайбу в концовке второго периода — гол забил Уилл Биттен, которому ассистировали Ноэль Хёфенмайер и Рафаэль Бикмуллин. В третьем периоде «Торпедо» забило ещё два гола — отличились Дмитрий Шевченко и Егор Виноградов.

«Торпедо» выиграло четвёртый матч кряду. Форвард нижегородцев Ткачёв забивает четыре матча подряд.

Новости. Хоккей
