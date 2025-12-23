Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо Мн — Динамо М, результат матча 23 декабря 2025 года, счет 7:1, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» разгромило московских одноклубников, забросив семь шайб
Комментарии

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и московским «Динамо». Разгромную победу одержали хозяева площадки со счётом 7:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Усов (Галиев, Смит) – 01:39 (5x5)     2:0 Пинчук (Энас, Лимож) – 04:22 (5x5)     3:0 Энас (Пинчук, Бориков) – 25:46 (5x5)     4:0 Бориков (Брук, Липский) – 26:06 (5x5)     4:1 Дер-Аргучинцев (Калиниченко, Пыленков) – 32:29 (5x5)     5:1 Липский (Бориков) – 36:13 (5x5)     6:1 Шипачёв (Бориков) – 43:38 (5x5)     7:1 Лимож (Кузнецов, Смит) – 57:49 (5x4)    

Голы в составе минского «Динамо» забили Илья Усов, Виталий Пинчук, Сэм Энас, Егор Бориков, Даниил Липский, Вадим Шипачёв и Алекс Лимож. Единственную шайбу за московское «Динамо» в дебютном для себя матче за клуб забросил нападающий Семён Дер-Аргучинцев. Вратарь московского клуба Владислав Подъяпольский пропустил все семь шайб. Ворота белорусской команды защищал голкипер Василий Демченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android