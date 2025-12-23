Минское «Динамо» разгромило московских одноклубников, забросив семь шайб

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и московским «Динамо». Разгромную победу одержали хозяева площадки со счётом 7:1.

Голы в составе минского «Динамо» забили Илья Усов, Виталий Пинчук, Сэм Энас, Егор Бориков, Даниил Липский, Вадим Шипачёв и Алекс Лимож. Единственную шайбу за московское «Динамо» в дебютном для себя матче за клуб забросил нападающий Семён Дер-Аргучинцев. Вратарь московского клуба Владислав Подъяпольский пропустил все семь шайб. Ворота белорусской команды защищал голкипер Василий Демченко.

