Хоккей

Северсталь — ЦСКА, результат матча 23 декабря 2025 года, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

Дубль Аймурзина принёс «Северстали» победу над ЦСКА, армейцы проиграли третий матч подряд
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и ЦСКА. Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Аймурзин (Ильин, Камалов) – 45:01 (5x5)     1:1 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 49:36 (5x5)     2:1 Аймурзин (Ильин, Грудинин) – 52:27 (5x5)     3:1 Лишка – 59:17 (en)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. На 46-й минуте первую шайбу забросил нападающий «Северстали» Данил Аймурзин, которому ассистировали Михаил Ильин и Никита Камалов. Через несколько минут ЦСКА сравнял счёт — отличился Виталий Абрамов с передач Максима Соркина и Прохора Полтапова. Спустя три минуты Аймурзин оформил дубль с передач Михаила Ильина и Владимира Грудинина. Голом в пустые ворота отметился Адам Лишка.

ЦСКА потерпел третье поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

