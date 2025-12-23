Дубль Аймурзина принёс «Северстали» победу над ЦСКА, армейцы проиграли третий матч подряд

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и ЦСКА. Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. На 46-й минуте первую шайбу забросил нападающий «Северстали» Данил Аймурзин, которому ассистировали Михаил Ильин и Никита Камалов. Через несколько минут ЦСКА сравнял счёт — отличился Виталий Абрамов с передач Максима Соркина и Прохора Полтапова. Спустя три минуты Аймурзин оформил дубль с передач Михаила Ильина и Владимира Грудинина. Голом в пустые ворота отметился Адам Лишка.

ЦСКА потерпел третье поражение подряд.

