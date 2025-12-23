«Парни понимают, что так нельзя играть». Козлов — о поражении «Салавата» от «Амура»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Амуром» (2:4), в котором уфимская команда вела со счётом 2:0 после первого периода.

— Не лучший наш матч в плане самоотдачи и характера. Несмотря на то, что забили два гола первыми, вальяжно подходили к стыкам и единоборствам. У «Амура» мастеровитая команда, они забрали шайбу и играли как хотели. Это не тот хоккей, когда играешь за четыре очка. Нужно доставать из себя всё и правильно играть. Пятиминутное большинство не реализовали, было видно, что ребята потеряли уверенность, а соперник добавил. В третьем периоде играли неплохо, но были потери, чем пользовался «Амур». Не та игра, которую хотел бы видеть.

– Почему с самоотдачей были проблемы? Понимают ли это игроки?

– Не должно быть таких проблем, поэтому я об этом и говорю. Парни понимают, что так нельзя играть, как сегодня, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.