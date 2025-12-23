Скидки
«Парни понимают, что так нельзя играть». Козлов — о поражении «Салавата» от «Амура»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Амуром» (2:4), в котором уфимская команда вела со счётом 2:0 после первого периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Амур
Хабаровск
1:0 Жаровский (Сучков, Горшков) – 04:11 (5x5)     2:0 Кузнецов (Горшков) – 10:34 (5x5)     2:1 Слепец (Балдаев, Воронков) – 35:27 (5x5)     2:2 Лихачёв (Свечников, Коротких) – 39:58 (5x5)     2:3 Лихачёв (Гальченюк, Мищенко) – 54:41 (4x3)     2:4 Гальченюк (Петьков) – 59:50 (en)    

— Не лучший наш матч в плане самоотдачи и характера. Несмотря на то, что забили два гола первыми, вальяжно подходили к стыкам и единоборствам. У «Амура» мастеровитая команда, они забрали шайбу и играли как хотели. Это не тот хоккей, когда играешь за четыре очка. Нужно доставать из себя всё и правильно играть. Пятиминутное большинство не реализовали, было видно, что ребята потеряли уверенность, а соперник добавил. В третьем периоде играли неплохо, но были потери, чем пользовался «Амур». Не та игра, которую хотел бы видеть.

– Почему с самоотдачей были проблемы? Понимают ли это игроки?
– Не должно быть таких проблем, поэтому я об этом и говорю. Парни понимают, что так нельзя играть, как сегодня, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

