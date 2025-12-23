Московское «Динамо» повторило своё самое крупное поражение в КХЛ

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и московскими одноклубниками. Разгромную победу одержали хозяева площадки со счётом 7:1.

Московский клуб повторил своё самое крупное поражение в КХЛ. Ранее команда с аналогичным счётом уступала «Салавату Юлаеву» (30 января 2011 года) и «Торпедо» (7 октября 2023 года).

Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский пропустил все семь шайб, что является его личным антирекордом в составе бело-голубых.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ.