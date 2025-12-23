Скидки
Московское «Динамо» повторило своё самое крупное поражение в КХЛ

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и московскими одноклубниками. Разгромную победу одержали хозяева площадки со счётом 7:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Усов (Галиев, Смит) – 01:39 (5x5)     2:0 Пинчук (Энас, Лимож) – 04:22 (5x5)     3:0 Энас (Пинчук, Бориков) – 25:46 (5x5)     4:0 Бориков (Брук, Липский) – 26:06 (5x5)     4:1 Дер-Аргучинцев (Калиниченко, Пыленков) – 32:29 (5x5)     5:1 Липский (Бориков) – 36:13 (5x5)     6:1 Шипачёв (Бориков) – 43:38 (5x5)     7:1 Лимож (Кузнецов, Смит) – 57:49 (5x4)    

Московский клуб повторил своё самое крупное поражение в КХЛ. Ранее команда с аналогичным счётом уступала «Салавату Юлаеву» (30 января 2011 года) и «Торпедо» (7 октября 2023 года).

Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский пропустил все семь шайб, что является его личным антирекордом в составе бело-голубых.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ.

