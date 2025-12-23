Скидки
Хоккей Новости

Вячеслав Козлов прокомментировал поражение московского «Динамо» со счётом 1:7

Вячеслав Козлов прокомментировал поражение московского «Динамо» со счётом 1:7
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил разгромное поражение в матче с минским «Динамо» (1:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Усов (Галиев, Смит) – 01:39 (5x5)     2:0 Пинчук (Энас, Лимож) – 04:22 (5x5)     3:0 Энас (Пинчук, Бориков) – 25:46 (5x5)     4:0 Бориков (Брук, Липский) – 26:06 (5x5)     4:1 Дер-Аргучинцев (Калиниченко, Пыленков) – 32:29 (5x5)     5:1 Липский (Бориков) – 36:13 (5x5)     6:1 Шипачёв (Бориков) – 43:38 (5x5)     7:1 Лимож (Кузнецов, Смит) – 57:49 (5x4)    

– Не вошли в игру и наделали много ошибок, за которые соперник нас наказал. Мало что положительного можно сказать. Не получилась у нас сегодня игра.

Мы вторую игру мало бросаем. Сегодня на собрании говорил ребятам. Не получается у нас пока игра в атаке. Но сегодня и в обороне слабо сыграли. Пропала уверенность в большинстве. Медленно двигали шайбу. Были полумоменты. Будет над чем поработать.

– Будут ли применены санкции к Уилу?
– Не видел момента. Но если его удалили, значит, было. Санкции, наверное, будут.

– Почему не сыграл капитан команды Игорь Ожиганов?
– Он остался в Москве. У него небольшое повреждение.

– Почему приняли решение не менять голкипера в ходе матча?
– Потому что Максим Моторыгин по семейным обстоятельствам остался в Москве. Решили, что молодого не будем ставить. Решили, будет лучше, если до конца сыграет Владислав Подъяпольский, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
