Вячеслав Козлов прокомментировал поражение московского «Динамо» со счётом 1:7

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил разгромное поражение в матче с минским «Динамо» (1:7).

– Не вошли в игру и наделали много ошибок, за которые соперник нас наказал. Мало что положительного можно сказать. Не получилась у нас сегодня игра.

Мы вторую игру мало бросаем. Сегодня на собрании говорил ребятам. Не получается у нас пока игра в атаке. Но сегодня и в обороне слабо сыграли. Пропала уверенность в большинстве. Медленно двигали шайбу. Были полумоменты. Будет над чем поработать.

– Будут ли применены санкции к Уилу?

– Не видел момента. Но если его удалили, значит, было. Санкции, наверное, будут.

– Почему не сыграл капитан команды Игорь Ожиганов?

– Он остался в Москве. У него небольшое повреждение.

– Почему приняли решение не менять голкипера в ходе матча?

– Потому что Максим Моторыгин по семейным обстоятельствам остался в Москве. Решили, что молодого не будем ставить. Решили, будет лучше, если до конца сыграет Владислав Подъяпольский, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.