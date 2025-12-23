Скидки
Хоккей

Игорь Никитин оценил третье подряд поражение ЦСКА

Комментарии

Главный тренер ХК ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении в матче с «Северсталью» (1:3), которое стало третьим кряду для армейского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Аймурзин (Ильин, Камалов) – 45:01 (5x5)     1:1 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 49:36 (5x5)     2:1 Аймурзин (Ильин, Грудинин) – 52:27 (5x5)     3:1 Лишка – 59:17 (en)    

«Северсталь» смогла реализовать свои моменты. Мы не смогли. В этом разница.

— Команды проводят уже пятую игру в этом сезоне. Делает ли это «Северсталь» особым соперником для ЦСКА?
— Нет особо времени задумываться. Игры идут достаточно плотно. Очередной соперник. Пятая игра. Ровные игры все достаточно, поэтому была стандартная подготовка.

— В последнее время не забрасываете больше одной шайбы за матч. В чём причина такой низкой результативности?
— Если бы мы могли объяснить низкую результативность, вы бы такие вопросы не задавали уже. Здесь совокупность факторов. Вратарь хорошо играет. Фокус, нацеленность на ворота, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

