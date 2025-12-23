Козырев — о матче с ЦСКА: хорошая командная победа над организованным соперником

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Козырев прокомментировал победу в домашнем матче с ЦСКА (3:1). Форвард череповецкой команды Данил Аймурзин отметился дублем.

— Хорошая командная победа над организованным соперником. Надеюсь, она позволит нам усилиться и задаст темп.

— Пятая игра с ЦСКА в этом сезоне. К этому сопернику готовитесь иначе, учитывая игровой опыт?

— Мы к каждому сопернику готовимся тщательно.

— Вы не выделяете игроков, но сегодня можно отметить роль Аймурзина как лидера.

— Вы правильно сказали, я не выделяю игроков. Сегодня это командная победа, — цитирует Козырева пресс-служба череповецкого клуба.