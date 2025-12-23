Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козырев — о матче с ЦСКА: хорошая командная победа над организованным соперником

Козырев — о матче с ЦСКА: хорошая командная победа над организованным соперником
Комментарии

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Козырев прокомментировал победу в домашнем матче с ЦСКА (3:1). Форвард череповецкой команды Данил Аймурзин отметился дублем.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Аймурзин (Ильин, Камалов) – 45:01 (5x5)     1:1 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 49:36 (5x5)     2:1 Аймурзин (Ильин, Грудинин) – 52:27 (5x5)     3:1 Лишка – 59:17 (en)    

— Хорошая командная победа над организованным соперником. Надеюсь, она позволит нам усилиться и задаст темп.

— Пятая игра с ЦСКА в этом сезоне. К этому сопернику готовитесь иначе, учитывая игровой опыт?
— Мы к каждому сопернику готовимся тщательно.

— Вы не выделяете игроков, но сегодня можно отметить роль Аймурзина как лидера.
— Вы правильно сказали, я не выделяю игроков. Сегодня это командная победа, — цитирует Козырева пресс-служба череповецкого клуба.

Материалы по теме
Видео
Дубль Аймурзина принёс «Северстали» победу над ЦСКА, армейцы проиграли третий матч подряд
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android