Хартли — о победе над «Адмиралом»: в третьем периоде мы увидели хоккей «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе в матче с «Адмиралом» (3:2) и отметил третий период в исполнении ярославской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 А. Радулов (Никулин, Иванов) – 07:52 (5x5)     1:1 Сошников (Гераськин, Шестаков) – 20:31 (5x5)     1:2 Сошников (Шулак, Завгородний) – 37:40 (5x4)     2:2 Алексеев (Полунин) – 38:00 (5x5)     3:2 Черепанов (Каюмов, Шалунов) – 52:22 (5x5)    

«Важная победа для нас. Знали, что соперник не даёт много пространства, особенно в средней зоне, не отступает, нужно проходить [среднюю зону] на скорости. В первом и во втором периодах немного упустили инициативу за счёт того, что соперник забил первый гол, затем реализовал большинство. В третьем периоде мы увидели хоккей «Локомотива» – добавили в скорости, играли в атаке. Рад за Никиту Черепанова, который забил победный гол. Также отмечу Алексея Мельничука – он давно не играл, но здорово работал на тренировках и провёл хороший матч.

Второй период начали с пропущенного гола, этого делать не хочется – теряешь инициативу, соперник понимает, что у них есть шанс. Когда пропустили в меньшинстве, на скамейке было тихо, но звено Красковского забило важную шайбу», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

