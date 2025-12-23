Хартли — о победе над «Адмиралом»: в третьем периоде мы увидели хоккей «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе в матче с «Адмиралом» (3:2) и отметил третий период в исполнении ярославской команды.

«Важная победа для нас. Знали, что соперник не даёт много пространства, особенно в средней зоне, не отступает, нужно проходить [среднюю зону] на скорости. В первом и во втором периодах немного упустили инициативу за счёт того, что соперник забил первый гол, затем реализовал большинство. В третьем периоде мы увидели хоккей «Локомотива» – добавили в скорости, играли в атаке. Рад за Никиту Черепанова, который забил победный гол. Также отмечу Алексея Мельничука – он давно не играл, но здорово работал на тренировках и провёл хороший матч.

Второй период начали с пропущенного гола, этого делать не хочется – теряешь инициативу, соперник понимает, что у них есть шанс. Когда пропустили в меньшинстве, на скамейке было тихо, но звено Красковского забило важную шайбу», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.