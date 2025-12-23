Скидки
«Игра удалась нам сегодня». Дмитрий Квартальнов — о разгроме московского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал разгромную победу над московским «Динамо» (7:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Усов (Галиев, Смит) – 01:39 (5x5)     2:0 Пинчук (Энас, Лимож) – 04:22 (5x5)     3:0 Энас (Пинчук, Бориков) – 25:46 (5x5)     4:0 Бориков (Брук, Липский) – 26:06 (5x5)     4:1 Дер-Аргучинцев (Калиниченко, Пыленков) – 32:29 (5x5)     5:1 Липский (Бориков) – 36:13 (5x5)     6:1 Шипачёв (Бориков) – 43:38 (5x5)     7:1 Лимож (Кузнецов, Смит) – 57:49 (5x4)    

– Игра удалась нам сегодня. Хорошее было начало, второй период хороший. В третьем периоде уже стали удаляться, но здорово, что не пропустили. Хорошая игра с нашей стороны была сегодня.

– Произошла резонансная ситуация, когда Джордан Уил ударил Богдана Белкина. Как вы видели это со своей стороны и как относитесь к таким моментам?
– Джордана я знаю хорошо, работал с ним. Не думаю, что он такой грубиян, может быть, эмоции. Ещё не смотрел этот момент. Конечно, это не красит никого. Можно играть жёстко, но грязно играть не надо никогда.

– За две последние встречи заброшено 14 шайб, одна лишь заброшена защитниками. Волнует ли вас, что в этом сезоне защитники забрасывают не так много?
– Самое главное, чтобы они меньше пропускали. А кто забивает – не так важно. Решают нападающие, у них профессия такая – забивать голы. Защитники должны обороняться, — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.

