«Игра удалась нам сегодня». Дмитрий Квартальнов — о разгроме московского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал разгромную победу над московским «Динамо» (7:1).

– Игра удалась нам сегодня. Хорошее было начало, второй период хороший. В третьем периоде уже стали удаляться, но здорово, что не пропустили. Хорошая игра с нашей стороны была сегодня.

– Произошла резонансная ситуация, когда Джордан Уил ударил Богдана Белкина. Как вы видели это со своей стороны и как относитесь к таким моментам?

– Джордана я знаю хорошо, работал с ним. Не думаю, что он такой грубиян, может быть, эмоции. Ещё не смотрел этот момент. Конечно, это не красит никого. Можно играть жёстко, но грязно играть не надо никогда.

– За две последние встречи заброшено 14 шайб, одна лишь заброшена защитниками. Волнует ли вас, что в этом сезоне защитники забрасывают не так много?

– Самое главное, чтобы они меньше пропускали. А кто забивает – не так важно. Решают нападающие, у них профессия такая – забивать голы. Защитники должны обороняться, — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.