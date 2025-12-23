Результаты матчей ВХЛ на 23 декабря 2025 года

Сегодня, 23 декабря, состоялись семь встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 23 декабря 2025 года:

«Горняк-УГМК» – «Звезда» — 3:0;

«Челмет» – «Химик» — 1:4;

«Магнитка» – «Торпедо-Горький» — 3:2;

ЦСК ВВС – «Сокол» — 3:1;

«Нефтяник» – «Динамо-Алтай» — 1:0;

«Барс» – ХК «Норильск» — 1:4;

«Челны» – «Металлург» Нк — 2:5.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 60 очков в 37 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 57 очками после 35 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (54 очка в 37 играх).