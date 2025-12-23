Результаты матчей МХЛ на 23 декабря 2025 года

Сегодня, 23 декабря, состоялись девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 23 декабря 2025 года:

«Амурские Тигры» – ХК «Капитан» — 4:0;

«Тайфун» – «АКМ-Юниор» — 1:2;

МХК «Молот» – «Спутник» — 5:1;

«Ладья» – «Локо-76» — 3:1;

«Красная Армия» – МХК «Спартак» — 2:1;

МХК «Динамо» СПб – МХК «Динамо-Карелия» — 3:2;

«Красная Машина-Юниор» – «АКМ Новомосковск» — 2:3;

«Крылья Советов» – МХК «Динамо» М — 2:4;

Академия СКА – МХК «Атлант» — 1:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 59 очками после 33 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 50 очков после 34 матчей.