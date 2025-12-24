Сидни Кросби вышел на восьмое место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвингз» Сидни Кросби отдал результативную передачу в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс», который проходит в эти минуты в канадском Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена». Тем самым канадец упрочил своё положение в списке лучших ассистентов в истории североамериканской лиги.
Данный ассист стал для 38-летнего Кросби 1080-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому Сидни обошёл Адама Оутса (1079) в списке лучших ассистентов лиги всех времён. Теперь звёздный канадец располагается на восьмой строчке по этому показателю в истории.
На седьмом месте Джо Торнтон (1109). Рекордсменом по этому показателю является легендарный Уэйн Гретцки (1963). Среди российских хоккеистов лучшим по числу ассистов является партнёр Кросби по «Питтсбургу» — Евгений Малкин. Он занимает 27‑е место (853).
