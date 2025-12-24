Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби вышел на восьмое место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Сидни Кросби вышел на восьмое место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвингз» Сидни Кросби отдал результативную передачу в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс», который проходит в эти минуты в канадском Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена». Тем самым канадец упрочил своё положение в списке лучших ассистентов в истории североамериканской лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 00:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Перерыв
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Нюландер – 09:07     1:1 Раст (Кросби, Летанг) – 09:51     2:1 Маччелли (Нюландер, Майерс) – 13:34     3:1 Лоренц – 27:38     3:2 Макгроарти – 31:43    

Данный ассист стал для 38-летнего Кросби 1080-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому Сидни обошёл Адама Оутса (1079) в списке лучших ассистентов лиги всех времён. Теперь звёздный канадец располагается на восьмой строчке по этому показателю в истории.

На седьмом месте Джо Торнтон (1109). Рекордсменом по этому показателю является легендарный Уэйн Гретцки (1963). Среди российских хоккеистов лучшим по числу ассистов является партнёр Кросби по «Питтсбургу» — Евгений Малкин. Он занимает 27‑е место (853).

Материалы по теме
Кросби побил великий рекорд «Питтсбурга»! А кто является лучшими бомбардирами клубов НХЛ?
Кросби побил великий рекорд «Питтсбурга»! А кто является лучшими бомбардирами клубов НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android