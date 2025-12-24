Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» отправил россиянина Мирошниченко в аренду в АХЛ

«Вашингтон» отправил россиянина Мирошниченко в аренду в АХЛ
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» отправил российского форварда Ивана Мирошниченко в собственный фарм‑клуб из АХЛ «Херши Бэрс». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба на официальном сайте.

Кроме того, «Кэпиталз» вывели из списка травмированных нападающего Райана Леонарда.

21‑летний Мирошниченко пропустил старт сезона из‑за травмы и затем был направлен в «Херши» для восстановления игровой формы. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он провёл два матча — оба против «Детройт Ред Уингз» (2:5, 2:3 ОТ). Очков россиянин не набрал. В октябре «Вашингтон» продлил с ним контракт на два года с годовой зарплатой в $ 925 тыс.

Материалы по теме
Официально
«Вашингтон» вернул в состав россиянина Мирошниченко и отправил в АХЛ Тринеева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android