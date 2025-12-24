«Вашингтон» отправил россиянина Мирошниченко в аренду в АХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» отправил российского форварда Ивана Мирошниченко в собственный фарм‑клуб из АХЛ «Херши Бэрс». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба на официальном сайте.

Кроме того, «Кэпиталз» вывели из списка травмированных нападающего Райана Леонарда.

21‑летний Мирошниченко пропустил старт сезона из‑за травмы и затем был направлен в «Херши» для восстановления игровой формы. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он провёл два матча — оба против «Детройт Ред Уингз» (2:5, 2:3 ОТ). Очков россиянин не набрал. В октябре «Вашингтон» продлил с ним контракт на два года с годовой зарплатой в $ 925 тыс.