«Питтсбург» без Малкина потерпел 9-е поражение в 10 матчах, уступив «Торонто»

В ночь с 23 на 24 декабря в канадском Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Торонто Мэйпл Лифс» встретился с «Питтсбург Пингвинз». Игра завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3.
В составе победителей голами отметились Вильям Нюландер (2+2), Матиас Маччелли, Стивен Лоренц, Макс Доми (1+1) и Бобби Макманн. Звёздный форвард хозяев Остон Мэттьюс очков в матче не набрал. У гостей шайбы забросили Брайан Раст, Рутгер Макгроарти и Энтони Манта. Лидер «Пингвинз» Сидни Кросби отметился результативной передачей.
Таким образом, «Питтсбург» потерпел 9-е поражение в 10 последних матчей в НХЛ. Примечательно, что данная серия неудач «Пингвинз» началась сразу после того, как из состава выбыл из-за травмы звёздный российский нападающий Евгений Малкин.
В следующем матче «Торонто» встретится дома с «Оттавой Сенаторз» 28 декабря, а «Питтсбург» сыграет на выезде с «Чикаго Блэкхоукс». Обе встречи пройдут 29 декабря.
- 24 декабря 2025
-
02:48
-
02:19
-
01:36
- 23 декабря 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:45
-
22:35
-
22:18
-
22:10
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:28
-
21:11
-
20:55
-
20:40
-
20:25
-
20:02
-
19:51
-
19:23
-
19:05
-
18:40
-
18:30
-
18:23
-
18:05
-
17:42
-
17:25
-
17:00
-
16:30
-
16:20
-
15:47