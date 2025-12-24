«Питтсбург» без Малкина потерпел 9-е поражение в 10 матчах, уступив «Торонто»

В ночь с 23 на 24 декабря в канадском Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Торонто Мэйпл Лифс» встретился с «Питтсбург Пингвинз». Игра завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Вильям Нюландер (2+2), Матиас Маччелли, Стивен Лоренц, Макс Доми (1+1) и Бобби Макманн. Звёздный форвард хозяев Остон Мэттьюс очков в матче не набрал. У гостей шайбы забросили Брайан Раст, Рутгер Макгроарти и Энтони Манта. Лидер «Пингвинз» Сидни Кросби отметился результативной передачей.

Таким образом, «Питтсбург» потерпел 9-е поражение в 10 последних матчей в НХЛ. Примечательно, что данная серия неудач «Пингвинз» началась сразу после того, как из состава выбыл из-за травмы звёздный российский нападающий Евгений Малкин.

В следующем матче «Торонто» встретится дома с «Оттавой Сенаторз» 28 декабря, а «Питтсбург» сыграет на выезде с «Чикаго Блэкхоукс». Обе встречи пройдут 29 декабря.