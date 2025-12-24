Скидки
Торонто Мэйпл Лифс — Питтсбург Пингвинз, результат матча 24 декабря 2025, счёт 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Питтсбург» без Малкина потерпел 9-е поражение в 10 матчах, уступив «Торонто»
В ночь с 23 на 24 декабря в канадском Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Торонто Мэйпл Лифс» встретился с «Питтсбург Пингвинз». Игра завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 00:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Нюландер – 09:07     1:1 Раст (Кросби, Летанг) – 09:51     2:1 Маччелли (Нюландер, Майерс) – 13:34     3:1 Лоренц – 27:38     3:2 Макгроарти – 31:43     3:3 Манта (Уозерспун, Бразо) – 41:00     4:3 Доми (Экман-Ларссон, Нюландер) – 51:35     5:3 Макманн (Доми) – 57:57     6:3 Нюландер (Таварес, Нис) – 58:36    

В составе победителей голами отметились Вильям Нюландер (2+2), Матиас Маччелли, Стивен Лоренц, Макс Доми (1+1) и Бобби Макманн. Звёздный форвард хозяев Остон Мэттьюс очков в матче не набрал. У гостей шайбы забросили Брайан Раст, Рутгер Макгроарти и Энтони Манта. Лидер «Пингвинз» Сидни Кросби отметился результативной передачей.

Таким образом, «Питтсбург» потерпел 9-е поражение в 10 последних матчей в НХЛ. Примечательно, что данная серия неудач «Пингвинз» началась сразу после того, как из состава выбыл из-за травмы звёздный российский нападающий Евгений Малкин.

В следующем матче «Торонто» встретится дома с «Оттавой Сенаторз» 28 декабря, а «Питтсбург» сыграет на выезде с «Чикаго Блэкхоукс». Обе встречи пройдут 29 декабря.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Сидни Кросби вышел на восьмое место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
Новости. Хоккей
