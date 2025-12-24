Скидки
НХЛ опубликовала топ-5 защитников по набранным очкам в 2025 году

НХЛ опубликовала топ-5 защитников по набранным очкам в 2025 году
Официальный аккаунт НХЛ в социальной сети X назвал пятёрку лучших защитников лиги по набранным очкам в календарном 2025 году.

Лучшим по этому показателю на текущий момент является защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, набравший 89 очков. Второе место с 82 очками занимает представитель «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски.

По 72 очка набрали Эван Бушар из «Эдмонтон Ойлерз» и 21-летний игрок «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон, для которого сезон-2024/2025 был дебютным в НХЛ. Пятёрку лучших замкнул выступающий за «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин, в активе которого в 2025 году 70 очков.

Лэйн Хатсон набрал 100 очков в НХЛ быстрее всех защитников в истории «Монреаля»
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
