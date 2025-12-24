Марат Хуснутдинов забил пятый гол в сезоне НХЛ, поразив ворота «Монреаля»

Российский нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов отметился заброшенной шайбой в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», которая проходит в эти минуты на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс). Это гол стал для Марата пятым в текущем сезоне, также на его счету семь результативных передач.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 13-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу «Монреаля» Хуснутдинов замкнул на дальней штанге прострел слева в исполнении защитника Мэйсона Лорея, переправив шайбу в сетку ворот Джейкоба Фаулера.