Марат Хуснутдинов забил пятый гол в сезоне НХЛ, поразив ворота «Монреаля»
Поделиться
Российский нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов отметился заброшенной шайбой в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», которая проходит в эти минуты на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс). Это гол стал для Марата пятым в текущем сезоне, также на его счету семь результативных передач.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2-й период
2 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Бле (Хатсон, Добсон) – 11:08 1:1 Хуснутдинов (Лорей) – 12:25 2:1 Стивз – 19:42 (pp) 2:2 Демидов – 21:58
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 13-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу «Монреаля» Хуснутдинов замкнул на дальней штанге прострел слева в исполнении защитника Мэйсона Лорея, переправив шайбу в сетку ворот Джейкоба Фаулера.
Комментарии
- 24 декабря 2025
-
04:43
-
04:30
-
04:30
-
03:51
-
03:21
-
03:21
-
02:48
-
02:19
-
01:36
- 23 декабря 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:45
-
22:35
-
22:18
-
22:10
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:28
-
21:11
-
20:55
-
20:40
-
20:25
-
20:02
-
19:51
-
19:23
-
19:05
-
18:40
-
18:30
-
18:23
-
18:05