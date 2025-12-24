Скидки
Хоккей Новости

Марат Хуснутдинов забил пятый гол в сезоне НХЛ, поразив ворота «Монреаля»

Комментарии

Российский нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов отметился заброшенной шайбой в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», которая проходит в эти минуты на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс). Это гол стал для Марата пятым в текущем сезоне, также на его счету семь результативных передач.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2-й период
2 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Бле (Хатсон, Добсон) – 11:08     1:1 Хуснутдинов (Лорей) – 12:25     2:1 Стивз – 19:42 (pp)     2:2 Демидов – 21:58    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 13-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу «Монреаля» Хуснутдинов замкнул на дальней штанге прострел слева в исполнении защитника Мэйсона Лорея, переправив шайбу в сетку ворот Джейкоба Фаулера.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
