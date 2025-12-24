Андрей Свечников забросил шайбу Сергею Бобровскому

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился девятым в сезоне забитым голом в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина). Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 22-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу «Каролины» Свечников с середины площадки убежал на чистый выход один на один с вратарём и переиграл Бобровского броском низом между щитков.