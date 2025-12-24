Скидки
Андрей Свечников забросил шайбу Сергею Бобровскому

Комментарии

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился девятым в сезоне забитым голом в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина). Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
2 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Робинсон (Ахо, Нюстрём) – 04:11     2:0 Свечников (Стаал) – 21:58    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 22-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу «Каролины» Свечников с середины площадки убежал на чистый выход один на один с вратарём и переиграл Бобровского броском низом между щитков.

