Сумасшедший сейв Шестёркина не спас «Рейнджерс» от гола в меньшинстве от «Вашингтона»

В эти минуты на арене «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Канадский форвард гостей Дилан Строум на 29-й минуте в большинстве забросил гол в ворота российского вратаря Игоря Шестёркина.

Изначально действия российского голкипера «Рейнджерс» были расценены как сейв, но затем судьи отправились на видеопросмотр момента. По его итогам было установлено, что шайба, находящаяся в ловушке вратаря, пересекла линию ворот.

На момент написания новости идёт середина второго периода, счёт 3:2 в пользу столичной команды.