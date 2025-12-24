Скидки
Сумасшедший сейв Шестёркина не спас «Рейнджерс» от гола в меньшинстве от «Вашингтона»

В эти минуты на арене «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Канадский форвард гостей Дилан Строум на 29-й минуте в большинстве забросил гол в ворота российского вратаря Игоря Шестёркина.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Рэддиш (Бродзински, Шнайдер) – 14:57     1:1 Карлсон (Протас, Леонард) – 20:23     2:1 Строум (Макмайкл, Леонард) – 28:40 (pp)     2:2 Кайлли (Зибанеджад, Трочек) – 31:14 (pp)     3:2 Протас (Милано, Лапьер) – 32:11    

Изначально действия российского голкипера «Рейнджерс» были расценены как сейв, но затем судьи отправились на видеопросмотр момента. По его итогам было установлено, что шайба, находящаяся в ловушке вратаря, пересекла линию ворот.

На момент написания новости идёт середина второго периода, счёт 3:2 в пользу столичной команды.

