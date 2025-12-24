Иван Демидов вышел на чистое первое место в гонке новичков НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс). Это гол позволил Ивану выйти в единоличные лидеры гонки новичков текущего сезона НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 22-й минуте игры при счёте 2:1 в пользу хозяев льда Демидов подкараулил в средней зоне ошибку игроков «Бостона», подхватил шайбу, убежал «один в ноль» и технично переиграл вратаря «Брюинз» Джереми Свеймана.

Теперь в активе Ивана 29 (9+20) очков, у оставшегося на втором месте форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке 28 (11+17) очков.