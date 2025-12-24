Стивен Стэмкос достиг отметки в 1200 матчей в регулярных сезонах НХЛ
35-летний нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос достиг планки в 1200 сыгранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Выездная игра с «Миннесотой Уайлд», которая проходит в эти минуты на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США, штата Миннесота), стала для Стивена 1200-й в карьере.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2-й период
2 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Фэйбер (Хьюз, Штурм) – 07:00 1:1 О'Райлли (Евангелиста, Стэмкос) – 14:28 (pp) 1:2 Йози (О'Райлли, Форсберг) – 17:07 (pp) 2:2 Эрикссон Эк (Юханссон, Капризов) – 20:52
Стэмкос выступал за два клуба Национальной хоккейной лиги — «Тампа-Бэй Лайтнинг» с начала карьеры в 2008 году и «Нэшвилл» с лета 2024 года. За «Тампу» нападающий провёл 1082 матча в регулярных сезонах, что является вторым показателем франшизы, за «Предаторз» — 118 матчей.
Видео: Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ
