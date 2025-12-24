«Бостон» — «Монреаль»: Никита Задоров подрался с Арбером Джекаем. Видео драки

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимает «Монреаль Канадиенс». После завершения двух периодов счёт равный — 2:2.

Уже спустя три секунды после начала встречи в матче состоялась первая драка: Тайлер Жанно сошёлся в кулачном поединке с Джошом Андерсоном. Спустя восемь минут российский защитник «Бостона» Никита Задоров выяснил отношения с хоккеистом «Канадиенс» Арбером Джекаем. Каждый из участников драк получил по пять минут штрафа.

Напомним, что всего несколько дней назад российский защитник «Бостона» едва не устроил драку и долго ругался с игроками «Оттавы Сенаторз» во время третьего периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Бостон» проиграл тот матч со счётом 2:6.