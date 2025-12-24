«Бостон» — «Монреаль»: Никита Задоров подрался с Арбером Джекаем. Видео драки
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимает «Монреаль Канадиенс». После завершения двух периодов счёт равный — 2:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3-й период
2 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Бле (Хатсон, Добсон) – 11:08 1:1 Хуснутдинов (Лорей) – 12:25 2:1 Стивз (Арвидссон) – 19:42 (pp) 2:2 Демидов – 21:58 2:3 Болдюк (Судзуки, Хатсон) – 47:04
Уже спустя три секунды после начала встречи в матче состоялась первая драка: Тайлер Жанно сошёлся в кулачном поединке с Джошом Андерсоном. Спустя восемь минут российский защитник «Бостона» Никита Задоров выяснил отношения с хоккеистом «Канадиенс» Арбером Джекаем. Каждый из участников драк получил по пять минут штрафа.
Напомним, что всего несколько дней назад российский защитник «Бостона» едва не устроил драку и долго ругался с игроками «Оттавы Сенаторз» во время третьего периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Бостон» проиграл тот матч со счётом 2:6.
Комментарии
- 24 декабря 2025
-
05:15
-
05:15
-
04:43
-
04:30
-
04:30
-
03:51
-
03:21
-
03:21
-
02:48
-
02:19
-
01:36
- 23 декабря 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:45
-
22:35
-
22:18
-
22:10
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:28
-
21:11
-
20:55
-
20:40
-
20:25
-
20:02
-
19:51
-
19:23
-
19:05
-
18:40
-
18:30