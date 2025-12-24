Скидки
Хоккей

«Бостон» — «Монреаль»: Никита Задоров подрался с Арбером Джекаем. Видео драки

Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимает «Монреаль Канадиенс». После завершения двух периодов счёт равный — 2:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3-й период
2 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Бле (Хатсон, Добсон) – 11:08     1:1 Хуснутдинов (Лорей) – 12:25     2:1 Стивз (Арвидссон) – 19:42 (pp)     2:2 Демидов – 21:58     2:3 Болдюк (Судзуки, Хатсон) – 47:04    

Уже спустя три секунды после начала встречи в матче состоялась первая драка: Тайлер Жанно сошёлся в кулачном поединке с Джошом Андерсоном. Спустя восемь минут российский защитник «Бостона» Никита Задоров выяснил отношения с хоккеистом «Канадиенс» Арбером Джекаем. Каждый из участников драк получил по пять минут штрафа.

Напомним, что всего несколько дней назад российский защитник «Бостона» едва не устроил драку и долго ругался с игроками «Оттавы Сенаторз» во время третьего периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Бостон» проиграл тот матч со счётом 2:6.

Комментарии
Новости. Хоккей
