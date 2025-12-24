Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каролина Харрикейнз – Флорида Пантерз, результат матча 24 декабря 2025, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Флорида» обыграла «Каролину» в НХЛ, у Свечникова гол, Бобровский отразил 17 бросков
Комментарии

В ночь с 23 на 24 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Робинсон (Ахо, Нюстрём) – 04:11     2:0 Свечников (Стаал) – 21:58     2:1 Миккола (Луостаринен, Райнхарт) – 43:53     2:2 Канин (Грегор, Экблад) – 46:17     2:3 Лунделль (Райнхарт, Луостаринен) – 47:00     2:4 Беннетт (Грир, Экблад) – 49:57     2:5 Джонс (Райнхарт, Маршан) – 55:21 (pp)    

У победителей голы записали на свой счёт Нико Миккола, Люк Канин, Антон Лунделль, Сэм Беннетт и Сет Джонс.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились российский нападающий Андрей Свечников и Эрик Робинсон.

Вратать «Флориды» Сергей Бобровский (Россия) отразил 17 бросков.

Российские голкиперы Пётр Кочетков («Харрикейнз») и Даниил Тарасов («Пантерз») в матче участия не приняли.

Российский защитник хозяев Александр Никишин результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» встретится дома с «Детройт Ред Уингз» 28 декабря. «Флорида Пантерз» сыграет на своём льду с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 28 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Топ-события среды: Овечкин vs Панарин, матчи «группы смерти» на Кубке Африки и баскетбол Топ-события среды: Овечкин vs Панарин, матчи «группы смерти» на Кубке Африки и баскетбол
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android