«Флорида» обыграла «Каролину» в НХЛ, у Свечникова гол, Бобровский отразил 17 бросков

В ночь с 23 на 24 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

У победителей голы записали на свой счёт Нико Миккола, Люк Канин, Антон Лунделль, Сэм Беннетт и Сет Джонс.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились российский нападающий Андрей Свечников и Эрик Робинсон.

Вратать «Флориды» Сергей Бобровский (Россия) отразил 17 бросков.

Российские голкиперы Пётр Кочетков («Харрикейнз») и Даниил Тарасов («Пантерз») в матче участия не приняли.

Российский защитник хозяев Александр Никишин результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Каролина Харрикейнз» встретится дома с «Детройт Ред Уингз» 28 декабря. «Флорида Пантерз» сыграет на своём льду с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 28 декабря.