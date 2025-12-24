Александр Овечкин применил яркий силовой приём, опрокинув соперника на лёд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». В ходе третьего периода гости впереди — 5:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В одном из эпизодов встречи эффектным силовым приёмом отметился капитан столичной команды Александр Овечкин. Российский форвард «Вашингтона» применил хита против защитника «Рейнджерс» Карсона Суси, в результате чего игрок «Рейнджерс» сначала ударился о борт, после чего упал на лёд.

При этом результативными действиями в матче российский лидер «Вашингтона» на данный момент не отметился. В свою очередь, в составе «Рейнджерс» голевую передачу на свой счёт записал Артемий Панарин.