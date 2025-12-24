Александр Овечкин применил яркий силовой приём, опрокинув соперника на лёд
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». В ходе третьего периода гости впереди — 5:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Рэддиш (Бродзински, Шнайдер) – 14:57 1:1 Карлсон (Протас, Леонард) – 20:23 2:1 Строум (Макмайкл, Леонард) – 28:40 (pp) 2:2 Кайлли (Зибанеджад, Трочек) – 31:14 (pp) 3:2 Протас (Милано, Лапьер) – 32:11 3:3 Рэддиш (Кайлли, Лаба) – 48:10 3:4 Лафреньер (Панарин, Морроу) – 49:18 3:5 Трочек (Бродзински, Перро) – 53:43 3:6 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 57:44 3:7 Трочек (Кайлли, Рэддиш) – 58:09
В одном из эпизодов встречи эффектным силовым приёмом отметился капитан столичной команды Александр Овечкин. Российский форвард «Вашингтона» применил хита против защитника «Рейнджерс» Карсона Суси, в результате чего игрок «Рейнджерс» сначала ударился о борт, после чего упал на лёд.
При этом результативными действиями в матче российский лидер «Вашингтона» на данный момент не отметился. В свою очередь, в составе «Рейнджерс» голевую передачу на свой счёт записал Артемий Панарин.
