Главная Хоккей Новости

Вашингтон Кэпиталз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 24 декабря 2025, счет 3:7, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс». У Панарина и Протаса — гол+пас, Овечкин без очков
В ночь с 23 на 24 декабря мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Рэддиш (Бродзински, Шнайдер) – 14:57     1:1 Карлсон (Протас, Леонард) – 20:23     2:1 Строум (Макмайкл, Леонард) – 28:40 (pp)     2:2 Кайлли (Зибанеджад, Трочек) – 31:14 (pp)     3:2 Протас (Милано, Лапьер) – 32:11     3:3 Рэддиш (Кайлли, Лаба) – 48:10     3:4 Лафреньер (Панарин, Морроу) – 49:18     3:5 Трочек (Бродзински, Перро) – 53:43     3:6 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 57:44     3:7 Трочек (Кайлли, Рэддиш) – 58:09    

40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков не набрал. Гол в пустые ворота и результативная передача у нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина, белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас также оформил гол+пас. Голкипер гостей Игорь Шестёркин отразил 29 из 32 бросков в створ (90,63%).

Остальные шайбы «Вашингтона» на счету Джона Карлсона и Дилана Строума, за нью-йоркцев также отличились Тейлор Рэддиш (дубль), Уилл Кайлли, Алекси Лафреньер и Винсент Трочек (дубль).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
