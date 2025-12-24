«Вашингтон» уступил «Рейнджерс». У Панарина и Протаса — гол+пас, Овечкин без очков

В ночь с 23 на 24 декабря мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 7:3.
40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков не набрал. Гол в пустые ворота и результативная передача у нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина, белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас также оформил гол+пас. Голкипер гостей Игорь Шестёркин отразил 29 из 32 бросков в створ (90,63%).
Остальные шайбы «Вашингтона» на счету Джона Карлсона и Дилана Строума, за нью-йоркцев также отличились Тейлор Рэддиш (дубль), Уилл Кайлли, Алекси Лафреньер и Винсент Трочек (дубль).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
