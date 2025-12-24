Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд – Нэшвилл Предаторз, результат матча 24 декабря 2025, счет 2:3 (ОТ), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Миннесота» проиграла в овертайме «Нэшвиллу» в НХЛ, у Капризова передача
Комментарии

В ночь с 23 на 24 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Фэйбер (Хьюз, Штурм) – 07:00     1:1 О'Райлли (Евангелиста, Стэмкос) – 14:28 (pp)     1:2 Йози (О'Райлли, Форсберг) – 17:07 (pp)     2:2 Эрикссон Эк (Юханссон, Капризов) – 20:52     2:3 Стэмкос (Хаула, Бланкенбург) – 60:53    

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брок Фэйбер и Йоэль Эрикссон Эк. Российский нападающий Кирилл Капризов сделал результативную передачу.

У гостей голы на счету Райана О'Райлли, Романа Йози и Стивена Стэмкоса.

Российские хоккеисты Владимир Тарасенко, Данила Юров, Яков Тренин (все «Миннесота») и Фёдор Свечков («Нэшвилл») очков не набрали.

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» встретится в гостях с «Виннипег Джетс» 28 декабря. «Нэшвилл Предаторз» сыграет на выезде с «Сент-Луис Блюз» 28 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
«Флорида» обыграла «Каролину» в НХЛ, у Свечникова гол, Бобровский отразил 17 бросков
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android