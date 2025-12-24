Шайба и передача Демидова помогли «Монреалю» переиграть «Бостон», у Хуснутдинова гол
В ночь с 23 на 24 декабря мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов записал на свой счёт гол. Защитник «Брюинз» Никита Задоров отметился на льду дракой, результативных действий не совершил.
Вторая шайба «Бостона» на счету Алекса Стивза, за «Монреаль» также забивали Сэмми Бле, Захари Болдюк, Коул Кофилд, Ник Судзуки и Юрай Слафковски.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
