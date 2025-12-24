Скидки
Главная Хоккей Новости

Бостон Брюинз — Монреаль Канадиенс, результат матча 24 декабря 2025, счет 2:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Шайба и передача Демидова помогли «Монреалю» переиграть «Бостон», у Хуснутдинова гол
Комментарии

В ночь с 23 на 24 декабря мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Батерсон (Дженсен, Козенс) – 01:30     0:2 Жиру (Батерсон, Козенс) – 13:44     0:3 Зеттерлунд (Шабо, Перрон) – 16:47 (pp)     1:3 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 19:07 (pp)     1:4 Штюцле (Ткачук, Зеттерлунд) – 26:44     1:5 Козенс (Батерсон, Перрон) – 27:03     2:5 Макэвой (Хуснутдинов) – 34:36     2:6 Зеттерлунд (Халлидей, Жиру) – 37:26 (pp)    

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов записал на свой счёт гол. Защитник «Брюинз» Никита Задоров отметился на льду дракой, результативных действий не совершил.

Вторая шайба «Бостона» на счету Алекса Стивза, за «Монреаль» также забивали Сэмми Бле, Захари Болдюк, Коул Кофилд, Ник Судзуки и Юрай Слафковски.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

