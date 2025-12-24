Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин установил личный антирекорд сезона по числу матчей без набранных очков подряд

Овечкин установил личный антирекорд сезона по числу матчей без набранных очков подряд
Комментарии

В ночь с 23 на 24 декабря мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Рэддиш (Бродзински, Шнайдер) – 14:57     1:1 Карлсон (Протас, Леонард) – 20:23     2:1 Строум (Макмайкл, Леонард) – 28:40 (pp)     2:2 Кайлли (Зибанеджад, Трочек) – 31:14 (pp)     3:2 Протас (Милано, Лапьер) – 32:11     3:3 Рэддиш (Кайлли, Лаба) – 48:10     3:4 Лафреньер (Панарин, Морроу) – 49:18     3:5 Трочек (Бродзински, Перро) – 53:43     3:6 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 57:44     3:7 Трочек (Кайлли, Рэддиш) – 58:09    

40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков не набрал, продлив серию без результативных действий до пяти матчей кряду.

Таким образом, Овечкин обновил личный антирекорд сезона-2025/2026 по серии матчей без голов и передач. После дубля в ворота «Виннипег Джетс» (1:5) 14 декабря звёздный капитан столичной команды не смог отметиться заброшенными шайбами и голевыми пасами в пяти встречах подряд.

Без учёта данной серии самым длинным подобным отрезком этого сезона является период с 26 октября по 2 ноября, когда Александр не набирал очков в четырёх встречах. Кроме того, «Вашингтон» проиграл все эти матчи.

Материалы по теме
Видео
Александр Овечкин применил яркий силовой приём, опрокинув соперника на лёд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android