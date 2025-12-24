Овечкин установил личный антирекорд сезона по числу матчей без набранных очков подряд

В ночь с 23 на 24 декабря мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 7:3.

40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков не набрал, продлив серию без результативных действий до пяти матчей кряду.

Таким образом, Овечкин обновил личный антирекорд сезона-2025/2026 по серии матчей без голов и передач. После дубля в ворота «Виннипег Джетс» (1:5) 14 декабря звёздный капитан столичной команды не смог отметиться заброшенными шайбами и голевыми пасами в пяти встречах подряд.

Без учёта данной серии самым длинным подобным отрезком этого сезона является период с 26 октября по 2 ноября, когда Александр не набирал очков в четырёх встречах. Кроме того, «Вашингтон» проиграл все эти матчи.