Сергей Бобровский вышел на восьмое место по победам среди вратарей за карьеру в НХЛ

В ночь с 23 на 24 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 бросков, записав в актив 445-ю победу за карьеру в регулярных чемпионата НХЛ. Российский голкипер вышел на восьмое место в истории лиги по числу выигранных матчей, догнав по этому показателю Терри Савчук (445 в 971). Сегодня Бобровский принял участие в 779-м матче в регулярках НХЛ.

Ближайшей целью для Сергея теперь является результат Кёртиса Джозефа (454). Рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродо (691). Второе место занимает Марк-Андре Флёри (575), топ-3 замыкает Патрик Руа (551). В пятёрку лучших также входят Роберто Луонго (489) и Эд Бельфур (484). Шестым располагается Хенрик Лундквист (459).