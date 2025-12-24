Скидки
Главная Хоккей Новости

Сергей Бобровский вышел на восьмое место по победам среди вратарей за карьеру в НХЛ

Сергей Бобровский вышел на восьмое место по победам среди вратарей за карьеру в НХЛ
Сергей Бобровский
Комментарии

В ночь с 23 на 24 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Робинсон (Ахо, Нюстрём) – 04:11     2:0 Свечников (Стаал) – 21:58     2:1 Миккола (Луостаринен, Райнхарт) – 43:53     2:2 Канин (Грегор, Экблад) – 46:17     2:3 Лунделль (Райнхарт, Луостаринен) – 47:00     2:4 Беннетт (Грир, Экблад) – 49:57     2:5 Джонс (Райнхарт, Маршан) – 55:21 (pp)    

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 бросков, записав в актив 445-ю победу за карьеру в регулярных чемпионата НХЛ. Российский голкипер вышел на восьмое место в истории лиги по числу выигранных матчей, догнав по этому показателю Терри Савчук (445 в 971). Сегодня Бобровский принял участие в 779-м матче в регулярках НХЛ.

Ближайшей целью для Сергея теперь является результат Кёртиса Джозефа (454). Рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродо (691). Второе место занимает Марк-Андре Флёри (575), топ-3 замыкает Патрик Руа (551). В пятёрку лучших также входят Роберто Луонго (489) и Эд Бельфур (484). Шестым располагается Хенрик Лундквист (459).

Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
