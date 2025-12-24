Леонард стал третьим новичком «Вашингтона» по скорости набора 20 очков в сезоне за 40 лет

В ночь с 23 на 24 декабря мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 7:3.
В составе «Вашингтона» ассистентским дублем отметился нападающий Райан Леонард. Как сообщает пресс-служба НХЛ, 20-летний форвард сегодня стал третьим новичком «Кэпиталз» за последние 40 лет по скорости достижения 20 очков в том сезоне, в котором игрок ещё бы считался новичком лиги.
В прошлом сезоне Райан принял участие в девяти матчах в НХЛ, а в этом он затратил 30 матчей на достижение 20 очков. В активе Леонард семь заброшенных шайб и 13 результативных передач.
За последние 40 лет быстрее в этой категории игроков «Вашингтона» были только Александр Овечкин (19 матчей в сезоне-2005/2006) и Петер Бондра (24, 1990/1991).
