Матч-центр:
Хоккей

Леонард стал третьим новичком «Вашингтона» по скорости набора 20 очков в сезоне за 40 лет

В ночь с 23 на 24 декабря мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Рэддиш (Бродзински, Шнайдер) – 14:57     1:1 Карлсон (Протас, Леонард) – 20:23     2:1 Строум (Макмайкл, Леонард) – 28:40 (pp)     2:2 Кайлли (Зибанеджад, Трочек) – 31:14 (pp)     3:2 Протас (Милано, Лапьер) – 32:11     3:3 Рэддиш (Кайлли, Лаба) – 48:10     3:4 Лафреньер (Панарин, Морроу) – 49:18     3:5 Трочек (Бродзински, Перро) – 53:43     3:6 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 57:44     3:7 Трочек (Кайлли, Рэддиш) – 58:09    

В составе «Вашингтона» ассистентским дублем отметился нападающий Райан Леонард. Как сообщает пресс-служба НХЛ, 20-летний форвард сегодня стал третьим новичком «Кэпиталз» за последние 40 лет по скорости достижения 20 очков в том сезоне, в котором игрок ещё бы считался новичком лиги.

В прошлом сезоне Райан принял участие в девяти матчах в НХЛ, а в этом он затратил 30 матчей на достижение 20 очков. В активе Леонард семь заброшенных шайб и 13 результативных передач.

За последние 40 лет быстрее в этой категории игроков «Вашингтона» были только Александр Овечкин (19 матчей в сезоне-2005/2006) и Петер Бондра (24, 1990/1991).

