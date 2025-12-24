Пастрняк продлил редкую серию, присоединившись к двум игрокам «Бостона» из прошлого века

В ночь с 23 на 24 декабря мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.
В составе «Бостона» заброшенной шайбой отметился Давид Пастрняк. Чешский форвард продлил серию с набранными очками во встречах с «Монреалем» до 12 матчей. Таким образом Давид присоединился с довольно редкой серией к двум игрокам «Бостона» ещё из прошлого века.
29-летний форвард стал лишь третьим игроком в истории «мишек», кому удавалось набирать очки в матчах с «Монреалем» на протяжении как минимум 12 встреч кряду. В 1943-1944 годах Херб Кэйн выдал 13-матчевую серию с набранными очками во встречах с «Канадиенс», а впоследствии Бобби Орр (1969 — 1972) отмечался результативными действиями в 14 матчах подряд.
