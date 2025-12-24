Скидки
Лэйн Хатсон стал четвёртым защитником в истории НХЛ по скорости достижения 90 передач

В ночь с 23 на 24 декабря мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Бле (Хатсон, Добсон) – 11:08     1:1 Хуснутдинов (Лорей) – 12:25     2:1 Стивз (Арвидссон) – 19:42 (pp)     2:2 Демидов – 21:58     2:3 Болдюк (Судзуки, Хатсон) – 47:04     2:4 Кофилд (Добсон, Демидов) – 48:43 (pp)     2:5 Судзуки (Слафковски, Добсон) – 50:09 (pp)     2:6 Слафковски (Хатсон) – 52:22    

В составе «Монреаля» ассистентский хет-триком отметился Лэйн Хатсон. Первая передача в матче помогла 21-летнему защитнику добраться до отметки в 90 ассистов за карьеру в регулярных первенствах НХЛ, затратив на это всего 121 игру.

Таким образом, Хатсон стал четвёртым защитником в истории НХЛ по скорости достижения 90 передач. Быстрее в истории североамериканской лиги среди игроков обороны были Марк Хоу (116 матчей), Сергей Зубов (118) и Стефан Перссон (120).

