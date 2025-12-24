Джон Гибсон повторил достижение Криса Осгуда в «Детройте» 18-летней давности
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Даллас Старз». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев, добывших победу в дополнительное время.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 ван Римсдайк (Расмуссен, Эдвинссон) – 09:23 1:1 Хинц (Рантанен, Робертсон) – 30:47 (pp) 1:2 Бенн (Дюшейн, Грицковян) – 39:16 2:2 Финни (Рэймонд, Зайдер) – 43:02 (pp) 2:3 Джонстон (Хейсканен, Рантанен) – 51:18 (pp) 3:3 Ларкин (ван Римсдайк, Рэймонд) – 55:57 (pp) 4:3 Ларкин (Зайдер, Рэймонд) – 60:34
Голкипер «Детройта» Джон Гибсон отразил 19 бросков, продлив личную победную серию до восьми матчей. Американский вратарь стал первым голкипером «Ред Уингз» за последние 18 лет, сумевшим отметиться подобной серией. Сегодня Гибсон повторил достижение Криса Осгуда, который выиграл восемь матчей подряд осенью 2007 года.
32-летний голкипер проводит дебютный сезон в «Детройта». Ранее американский вратарь на протяжении всего своего выступления в НХЛ (с сезона-2013/2014) защищал ворота «Анахайма».
