Джон Гибсон повторил достижение Криса Осгуда в «Детройте» 18-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Даллас Старз». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев, добывших победу в дополнительное время.

Голкипер «Детройта» Джон Гибсон отразил 19 бросков, продлив личную победную серию до восьми матчей. Американский вратарь стал первым голкипером «Ред Уингз» за последние 18 лет, сумевшим отметиться подобной серией. Сегодня Гибсон повторил достижение Криса Осгуда, который выиграл восемь матчей подряд осенью 2007 года.

32-летний голкипер проводит дебютный сезон в «Детройта». Ранее американский вратарь на протяжении всего своего выступления в НХЛ (с сезона-2013/2014) защищал ворота «Анахайма».