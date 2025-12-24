Коннор Макдэвид вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по матчам с 4+ очками

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Калгари Флэймз». После завершения двух периодов хозяева впереди — 4:1.

Ассистентским покером в составе «нефтяников» отметился Коннор Макдэвид. Проводящий всю карьеру в НХЛ в стане «Ойлерз» канадский форвард вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по матчам с 4+ очками.

Сегодня капитан «нефтяников» в 45-й раз за карьеру в клубе набрал как минимум четыре очка в одном матче, сравнявшись по этому показателю с Яри Курри. Клубный рекорд с огромным отрывом здесь принадлежит легендарному Уэйну Гретцки (158).