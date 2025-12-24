Скидки
Коннор Макдэвид вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по матчам с 4+ очками

Коннор Макдэвид
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Калгари Флэймз». После завершения двух периодов хозяева впереди — 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 06:48     1:1 Уигар (Баклунд) – 15:58     2:1 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 19:43 (pp)     3:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 21:59 (pp)     4:1 Хайман (Макдэвид) – 31:55     5:1 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 45:38 (pp)    

Ассистентским покером в составе «нефтяников» отметился Коннор Макдэвид. Проводящий всю карьеру в НХЛ в стане «Ойлерз» канадский форвард вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по матчам с 4+ очками.

Сегодня капитан «нефтяников» в 45-й раз за карьеру в клубе набрал как минимум четыре очка в одном матче, сравнявшись по этому показателю с Яри Курри. Клубный рекорд с огромным отрывом здесь принадлежит легендарному Уэйну Гретцки (158).

