Зеграс выдал самую длинную результативную серию в XXI веке среди новичков «Филадельфии»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Филадельфию Флайерз». После завершения двух периодов гости впереди — 2:1.

В составе «Филадельфии» результативной передачей отметился Тревор Зеграс. Американский форвард продлил серию с набранными очками до девяти матчей.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, проводящий дебютный сезон в американском клубе 24-летний нападающий выдал самую длинную результативную серию в XXI веке среди новичков «Филадельфии». Зеграс стал первым новичком клуба в этом столетии, кому удалось набирать очки на протяжении девяти матчей кряду.

Последним новичком «Флайерз» с ещё более продолжительной серией с очками в сезоне-1995/1996 стал Джон Леклер (12 матчей).