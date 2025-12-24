Зеграс выдал самую длинную результативную серию в XXI веке среди новичков «Филадельфии»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Филадельфию Флайерз». После завершения двух периодов гости впереди — 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 05:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3-й период
1 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Зеграс, Кутюрье) – 10:17 0:2 Кейтс (Конечны, Драйсдейл) – 31:13 (pp) 1:2 Донато (Грызлик, Левшунов) – 38:30
В составе «Филадельфии» результативной передачей отметился Тревор Зеграс. Американский форвард продлил серию с набранными очками до девяти матчей.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, проводящий дебютный сезон в американском клубе 24-летний нападающий выдал самую длинную результативную серию в XXI веке среди новичков «Филадельфии». Зеграс стал первым новичком клуба в этом столетии, кому удалось набирать очки на протяжении девяти матчей кряду.
Последним новичком «Флайерз» с ещё более продолжительной серией с очками в сезоне-1995/1996 стал Джон Леклер (12 матчей).
