Хатсон стал вторым игроком в истории «Монреаля» по скорости достижения 90 передач в НХЛ
В ночь с 23 на 24 декабря мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Бле (Хатсон, Добсон) – 11:08 1:1 Хуснутдинов (Лорей) – 12:25 2:1 Стивз (Арвидссон) – 19:42 (pp) 2:2 Демидов – 21:58 2:3 Болдюк (Судзуки, Хатсон) – 47:04 2:4 Кофилд (Добсон, Демидов) – 48:43 (pp) 2:5 Судзуки (Слафковски, Добсон) – 50:09 (pp) 2:6 Слафковски (Хатсон) – 52:22
В составе «Монреаля» ассистентский хет-триком отметился Лэйн Хатсон. Первая передача в матче помогла 21-летнему защитнику добраться до отметки в 90 ассистов за карьеру в регулярных первенствах НХЛ, затратив на это всего 121 игру.
Таким образом, Хатсон стал вторым игроком в истории «Монреаля» по скорости достижения 90 передач в НХЛ. Быстрее был только нападающий Бадди О'Коннор (114), выступавший за канадский клуб ещё в середине прошлого века.
