Хатсон стал вторым игроком в истории «Монреаля» по скорости достижения 90 передач в НХЛ

В ночь с 23 на 24 декабря мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.

В составе «Монреаля» ассистентский хет-триком отметился Лэйн Хатсон. Первая передача в матче помогла 21-летнему защитнику добраться до отметки в 90 ассистов за карьеру в регулярных первенствах НХЛ, затратив на это всего 121 игру.

Таким образом, Хатсон стал вторым игроком в истории «Монреаля» по скорости достижения 90 передач в НХЛ. Быстрее был только нападающий Бадди О'Коннор (114), выступавший за канадский клуб ещё в середине прошлого века.