Хет-трик Драйзайтля и пять очков Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу в дерби с «Калгари»

В ночь с 23 на 24 декабря мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз» — дерби провинции Альберта. Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин и защитник «Калгари» Ян Кузнецов результативными действиями не отметились.

Немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил хет-трик, его одноклубник капитана «Ойлерз» канадский форвард Коннор Макдэвид набрал пять очков, отметившись ассистентским пента-триком.

Остальные голы «нефтяников» на счету Райана Ньюджент-Хопкинса и Зака Хаймана, единственную шайбу «Калгари» забросил Маккензи Уигар.