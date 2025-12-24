Скидки
Эдмонтон Ойлерз — Калгари Флэймз, результат матча 24 декабря 2025, счет 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Хет-трик Драйзайтля и пять очков Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу в дерби с «Калгари»
В ночь с 23 на 24 декабря мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз» — дерби провинции Альберта. Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 06:48     1:1 Уигар (Баклунд) – 15:58     2:1 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 19:43 (pp)     3:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 21:59 (pp)     4:1 Хайман (Макдэвид) – 31:55     5:1 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 45:38 (pp)    

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин и защитник «Калгари» Ян Кузнецов результативными действиями не отметились.

Немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил хет-трик, его одноклубник капитана «Ойлерз» канадский форвард Коннор Макдэвид набрал пять очков, отметившись ассистентским пента-триком.

Остальные голы «нефтяников» на счету Райана Ньюджент-Хопкинса и Зака Хаймана, единственную шайбу «Калгари» забросил Маккензи Уигар.

