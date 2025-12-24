Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 24 декабря 2025 года

Результаты матчей НХЛ на 24 декабря 2025 года
Комментарии

В ночь на 24 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 24 декабря 2025 года:

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Питтсбург Пингвингз» — 6:3;
«Детройт Ред Уингз» – «Даллас Старз» — 4:3 ОТ;
«Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:7;
«Бостон Брюинз» – «Монреаль Канадиенс» — 2:6.
«Оттава Сенаторз» – «Баффало Сэйбрз» — 2:3 ОТ;
«Каролина Харрикейнз» – «Флорида Пантерз» — 2:5;
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:1;
«Миннесота Уайлд» – «Нэшвилл Предаторз» — 2:3 ОТ.
«Эдмонтон Ойлерз» – «Калгари Флэймз» — 5:1.
«Колорадо Эвеланш» – «Юта Мамонт» — 1:0;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Филадельфия Флайерз» — 1:3;
«Вегас Голден Найтс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 7:2 (матч продолжается);
«Лос-Анджелес Кингз» – «Сиэтл Кракен» — 1:3 (матч продолжается).

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 61 очком после 36 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 47 очков после 36 встреч.

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android