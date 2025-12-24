Результаты матчей НХЛ на 24 декабря 2025 года

В ночь на 24 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 24 декабря 2025 года:

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Питтсбург Пингвингз» — 6:3;

«Детройт Ред Уингз» – «Даллас Старз» — 4:3 ОТ;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:7;

«Бостон Брюинз» – «Монреаль Канадиенс» — 2:6.

«Оттава Сенаторз» – «Баффало Сэйбрз» — 2:3 ОТ;

«Каролина Харрикейнз» – «Флорида Пантерз» — 2:5;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:1;

«Миннесота Уайлд» – «Нэшвилл Предаторз» — 2:3 ОТ.

«Эдмонтон Ойлерз» – «Калгари Флэймз» — 5:1.

«Колорадо Эвеланш» – «Юта Мамонт» — 1:0;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Филадельфия Флайерз» — 1:3;

«Вегас Голден Найтс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 7:2 (матч продолжается);

«Лос-Анджелес Кингз» – «Сиэтл Кракен» — 1:3 (матч продолжается).

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 61 очком после 36 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 47 очков после 36 встреч.