«Вегас» разгромил «Сан-Хосе», Аскаров пропустил четыре шайбы и был заменён
В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вегас Голден Найтс» и «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Хауден (Боуман, Смит) – 01:46 2:0 Марнер (Ханифин, Дорофеев) – 09:07 (pp) 3:0 Сиссонс (Колесар, Саад) – 11:37 4:0 Гертл (Дорофеев) – 14:57 5:0 Стоун (Барбашёв, Корчак) – 18:34 5:1 Селебрини (Тоффоли) – 26:49 6:1 Смит (Корчак, Боуман) – 38:50 7:1 Марнер (Стоун, Барбашёв) – 45:22 7:2 Граф (Тоффоли, Веннберг) – 48:04
Дублем в составе «Вегаса» отметился нападающий Митчелл Марнер. Ещё по голу забили Бретт Хауден, Колтон Сиссонс, Томаш Гертл, Марк Стоун, Райлли Смит. По две результативные передачи на свой счёт записали российские нападающие «Вегаса» Павел Дорофеев и Иван Барбашёв. Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров пропустил четыре шайбы и был заменён уже на 15-й минуте первого периода.
