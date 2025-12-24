Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лос-Анджелес – Сиэтл, результат матча 24 декабря 2025, счет 2:3, НХЛ 2025/2026

Гол Кузьменко не спас «Лос-Анджелес» от поражения в домашнем матче с «Сиэтлом»
Комментарии

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Лос-Анджелес Кингз» и «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Эберле (Бенирс, Стивенсон) – 21:10 (pp)     0:2 Годро (Толванен, Махура) – 27:26     0:3 Майерс (Олексяк) – 36:02     1:3 Фиала – 36:13     2:3 Кузьменко (Кларк, Даути) – 48:45    

«Сиэтл» забросил три шайбы подряд во втором периоде и сделал счёт в матче 3:0 — отличились Джордан Эберле, Фредерик Годро и Бен Майерс. «Лос-Анджелес» ответил голами Кевина Фиалы и российского нападающего Андрея Кузьменко. «Королям» так и не удалось сравнять счёт.

«Лос-Анджелес» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. «Сиэтл» впервые в текущем сезоне выиграл три встречи подряд. Это был заключительный матч перед рождественским перерывом в НХЛ. Матчи возобновятся в ночь на 28 декабря мск.

Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android