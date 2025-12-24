Гол Кузьменко не спас «Лос-Анджелес» от поражения в домашнем матче с «Сиэтлом»
Поделиться
В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Лос-Анджелес Кингз» и «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Эберле (Бенирс, Стивенсон) – 21:10 (pp) 0:2 Годро (Толванен, Махура) – 27:26 0:3 Майерс (Олексяк) – 36:02 1:3 Фиала – 36:13 2:3 Кузьменко (Кларк, Даути) – 48:45
«Сиэтл» забросил три шайбы подряд во втором периоде и сделал счёт в матче 3:0 — отличились Джордан Эберле, Фредерик Годро и Бен Майерс. «Лос-Анджелес» ответил голами Кевина Фиалы и российского нападающего Андрея Кузьменко. «Королям» так и не удалось сравнять счёт.
«Лос-Анджелес» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. «Сиэтл» впервые в текущем сезоне выиграл три встречи подряд. Это был заключительный матч перед рождественским перерывом в НХЛ. Матчи возобновятся в ночь на 28 декабря мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 декабря 2025
-
09:15
-
08:44
-
08:34
-
08:31
-
08:15
-
08:13
-
07:46
-
07:45
-
07:20
-
07:01
-
06:55
-
06:46
-
06:35
-
06:30
-
06:02
-
05:59
-
05:55
-
05:47
-
05:39
-
05:35
-
05:27
-
05:15
-
05:15
-
04:43
-
04:30
-
04:30
-
03:51
-
03:21
-
03:21
-
02:48
-
02:19
-
01:36
- 23 декабря 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40