Гол Кузьменко не спас «Лос-Анджелес» от поражения в домашнем матче с «Сиэтлом»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Лос-Анджелес Кингз» и «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Сиэтл» забросил три шайбы подряд во втором периоде и сделал счёт в матче 3:0 — отличились Джордан Эберле, Фредерик Годро и Бен Майерс. «Лос-Анджелес» ответил голами Кевина Фиалы и российского нападающего Андрея Кузьменко. «Королям» так и не удалось сравнять счёт.

«Лос-Анджелес» потерпел шестое поражение в последних семи матчах. «Сиэтл» впервые в текущем сезоне выиграл три встречи подряд. Это был заключительный матч перед рождественским перерывом в НХЛ. Матчи возобновятся в ночь на 28 декабря мск.