Расписание матчей КХЛ на 24 декабря 2025 года

Сегодня, 24 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 24 декабря 2025 года (время московское):

16:30. «Авангард» – «Нефтехимик»;

19:30. «Шанхайские Драконы» – «Спартак».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 54 очками после 40 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 59 очков после 37 игр.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».