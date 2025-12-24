Расписание матчей ВХЛ на 24 декабря 2025 года

Сегодня, 24 декабря, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 24 декабря 2025 года (время московское):

16:30. «Молот» – «Омские Крылья»;

16:30. «Торос» – «Югра»;

17:00. «Ижсталь» – «Рубин»;

18:00. «Рязань-ВДВ» – ХК «Ростов»;

18:30. «Дизель» – «Буран»;

18:30. АКМ – ХК «Тамбов»;

19:00. «Олимпия» – «Зауралье».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 60 очков в 37 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 59 очками после 36 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (56 очков в 38 матчах).