Сегодня, 24 декабря, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 24 декабря 2025 года (время московское):
16:30. «Молот» – «Омские Крылья»;
16:30. «Торос» – «Югра»;
17:00. «Ижсталь» – «Рубин»;
18:00. «Рязань-ВДВ» – ХК «Ростов»;
18:30. «Дизель» – «Буран»;
18:30. АКМ – ХК «Тамбов»;
19:00. «Олимпия» – «Зауралье».
На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 60 очков в 37 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 59 очками после 36 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (56 очков в 38 матчах).