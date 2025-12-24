Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей ВХЛ на 24 декабря 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 24 декабря 2025 года
Комментарии

Сегодня, 24 декабря, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 24 декабря 2025 года (время московское):

16:30. «Молот» – «Омские Крылья»;
16:30. «Торос» – «Югра»;
17:00. «Ижсталь» – «Рубин»;
18:00. «Рязань-ВДВ» – ХК «Ростов»;
18:30. «Дизель» – «Буран»;
18:30. АКМ – ХК «Тамбов»;
19:00. «Олимпия» – «Зауралье».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 60 очков в 37 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 59 очками после 36 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (56 очков в 38 матчах).

Календарь ВХЛ
Таблица ВХЛ
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android