Расписание матчей МХЛ на 24 декабря 2025 года

Сегодня, 24 декабря, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 24 декабря 2025 года (время московское):

12:00. «Амурские Тигры» – ХК «Капитан»;
12:00. «Тайфун» – «АКМ-Юниор»;
14:30. «Сибирские Снайперы» – «Снежные Барсы»;
16:30. «Толпар» – «Стальные Лисы»;
17:30. «Ладья» – «Локо-76»;
19:00. «Академия СКА» – МХК «Атлант»;
19:00. «Алмаз» – «Динамо-Шинник».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 59 очками после 33 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 50 очков после 34 матчей.

Календарь МХЛ
Таблица МХЛ
