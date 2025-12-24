Расписание матчей МХЛ на 24 декабря 2025 года

Сегодня, 24 декабря, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 24 декабря 2025 года (время московское):

12:00. «Амурские Тигры» – ХК «Капитан»;

12:00. «Тайфун» – «АКМ-Юниор»;

14:30. «Сибирские Снайперы» – «Снежные Барсы»;

16:30. «Толпар» – «Стальные Лисы»;

17:30. «Ладья» – «Локо-76»;

19:00. «Академия СКА» – МХК «Атлант»;

19:00. «Алмаз» – «Динамо-Шинник».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 59 очками после 33 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 50 очков после 34 матчей.