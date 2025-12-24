Спенсер Карбери: «Вашингтон» — команда, которая может бороться за Кубок Стэнли

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что впереди команду ждёт решающий отрезок сезона, который во многом определит положение команды в турнирной таблице. Столичный клуб проиграл шесть из последних семи матчей и опустился на седьмое место в таблице Востока НХЛ.

«Следующая часть сезона, январь, во многом определит, кем мы будем и куда двинемся дальше. Это просто факт, потому что если вы посмотрите на наше расписание и на то, что нас ждёт в конце декабря и в январе, то поймёте, что пора действовать. Так что рождественский перерыв — это отличная возможность отдохнуть от игры и всего, что связано с Национальной хоккейной лигой или подготовкой к матчам. Провести три дня с семьёй, насладиться рождественскими каникулами, а затем вернуться — это хорошая возможность для нас. Мы играем через день в течение следующих 40 дней, и это отличная возможность показать, что мы — команда, которая может бороться за Кубок Стэнли», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.