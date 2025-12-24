«У соперника были хорошие моменты». Бобровский оценил победу «Флориды» над «Каролиной»
Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:2). Российский голкипер пропустил две шайбы и отразил 17 бросков.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Робинсон (Ахо, Нюстрём) – 04:11 2:0 Свечников (Стаал) – 21:58 2:1 Миккола (Луостаринен, Райнхарт) – 43:53 2:2 Канин (Грегор, Экблад) – 46:17 2:3 Лунделль (Райнхарт, Луостаринен) – 47:00 2:4 Беннетт (Грир, Экблад) – 49:57 2:5 Джонс (Райнхарт, Маршан) – 55:21 (pp)
«У соперника были хорошие моменты. Их было немного, но они были опасными. Всегда нужно оставаться сосредоточенным и делать всё возможное, чтобы помогать команде», — приводит слова Бобровского пресс-служба клуба.
Бобровский записал в актив 445-ю победу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский голкипер вышел на восьмое место в истории лиги по числу выигранных матчей, догнав по этому показателю Терри Савчука (445 в 971). Сегодня Бобровский принял участие в 779-м матче в регулярках НХЛ.
