«У соперника были хорошие моменты». Бобровский оценил победу «Флориды» над «Каролиной»

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:2). Российский голкипер пропустил две шайбы и отразил 17 бросков.

«У соперника были хорошие моменты. Их было немного, но они были опасными. Всегда нужно оставаться сосредоточенным и делать всё возможное, чтобы помогать команде», — приводит слова Бобровского пресс-служба клуба.

Бобровский записал в актив 445-ю победу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский голкипер вышел на восьмое место в истории лиги по числу выигранных матчей, догнав по этому показателю Терри Савчука (445 в 971). Сегодня Бобровский принял участие в 779-м матче в регулярках НХЛ.