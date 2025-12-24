Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У соперника были хорошие моменты». Бобровский оценил победу «Флориды» над «Каролиной»

«У соперника были хорошие моменты». Бобровский оценил победу «Флориды» над «Каролиной»
Комментарии

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:2). Российский голкипер пропустил две шайбы и отразил 17 бросков.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Робинсон (Ахо, Нюстрём) – 04:11     2:0 Свечников (Стаал) – 21:58     2:1 Миккола (Луостаринен, Райнхарт) – 43:53     2:2 Канин (Грегор, Экблад) – 46:17     2:3 Лунделль (Райнхарт, Луостаринен) – 47:00     2:4 Беннетт (Грир, Экблад) – 49:57     2:5 Джонс (Райнхарт, Маршан) – 55:21 (pp)    

«У соперника были хорошие моменты. Их было немного, но они были опасными. Всегда нужно оставаться сосредоточенным и делать всё возможное, чтобы помогать команде», — приводит слова Бобровского пресс-служба клуба.

Бобровский записал в актив 445-ю победу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский голкипер вышел на восьмое место в истории лиги по числу выигранных матчей, догнав по этому показателю Терри Савчука (445 в 971). Сегодня Бобровский принял участие в 779-м матче в регулярках НХЛ.

Материалы по теме
Сергей Бобровский вышел на восьмое место по победам среди вратарей за карьеру в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android