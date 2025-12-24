Андрей Назаров назвал главную особенность нынешнего сезона КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров подметил, что в текущем сезоне КХЛ многие команды стараются играть в атакующий хоккей.

«Накануне в КХЛ завершился очередной большой игровой день, результаты получились интересными. Главная особенность нынешнего сезона — многие команды стараются играть в атакующий хоккей, отсюда и такие крупные счета, как, например, вчера в Минске. Это современный тренд. В Северной Америке российские и белорусские хоккеисты уже давно на хорошем счету, скоро и в Европе признают, что КХЛ является лучшей и сильнейшей лигой нашего континента, где выступает много профессионалов высокого класса.

В целом же перед новогодними праздниками идёт борьба за каждый набранный балл, все команды хотят уйти на небольшую паузу в хорошем настроении. Сразу видно, кто хорошо поработал летом на предсезонке, а у кого она получилась скомканной и силы начали заканчиваться. Но впереди ещё достаточно времени, чтобы постараться выправить ситуацию. Исходя из турнирной таблицы и уровня конкуренции мы видим, что случиться может всякое, поэтому заранее кого-то сильно хвалить или списывать со счетов сейчас рано», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.