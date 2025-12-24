«Горжусь тем, как ребята сражались». Салливан — о волевой победе над «Вашингтоном»
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан оценил победу в гостевом матче с «Вашингтон Кэпиталз» (7:3). «Синерубашечники» выиграли третий период со счётом 5:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Рэддиш (Бродзински, Шнайдер) – 14:57 1:1 Карлсон (Протас, Леонард) – 20:23 2:1 Строум (Макмайкл, Леонард) – 28:40 (pp) 2:2 Кайлли (Зибанеджад, Трочек) – 31:14 (pp) 3:2 Протас (Милано, Лапьер) – 32:11 3:3 Рэддиш (Кайлли, Лаба) – 48:10 3:4 Лафреньер (Панарин, Морроу) – 49:18 3:5 Трочек (Бродзински, Перро) – 53:43 3:6 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 57:44 3:7 Трочек (Кайлли, Рэддиш) – 58:09
«Я рад за наших ребят и горжусь тем, как мы боролись, как держались, и я думаю, что мы очень хорошо ответили в третьем периоде. Так что я очень рад за игроков. Я думаю, что первый период был довольно равным. Во втором периоде они переиграли нас, «Шести» сделал несколько важных сейвов. И я думаю, что мы очень хорошо отреагировали в третьем периоде, забив так много голов», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.
«Рейнджерс» выиграли три матча из последних четырёх.
