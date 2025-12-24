Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Горжусь тем, как ребята сражались». Салливан — о волевой победе над «Вашингтоном»

«Горжусь тем, как ребята сражались». Салливан — о волевой победе над «Вашингтоном»
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан оценил победу в гостевом матче с «Вашингтон Кэпиталз» (7:3). «Синерубашечники» выиграли третий период со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Рэддиш (Бродзински, Шнайдер) – 14:57     1:1 Карлсон (Протас, Леонард) – 20:23     2:1 Строум (Макмайкл, Леонард) – 28:40 (pp)     2:2 Кайлли (Зибанеджад, Трочек) – 31:14 (pp)     3:2 Протас (Милано, Лапьер) – 32:11     3:3 Рэддиш (Кайлли, Лаба) – 48:10     3:4 Лафреньер (Панарин, Морроу) – 49:18     3:5 Трочек (Бродзински, Перро) – 53:43     3:6 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 57:44     3:7 Трочек (Кайлли, Рэддиш) – 58:09    

«Я рад за наших ребят и горжусь тем, как мы боролись, как держались, и я думаю, что мы очень хорошо ответили в третьем периоде. Так что я очень рад за игроков. Я думаю, что первый период был довольно равным. Во втором периоде они переиграли нас, «Шести» сделал несколько важных сейвов. И я думаю, что мы очень хорошо отреагировали в третьем периоде, забив так много голов», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

«Рейнджерс» выиграли три матча из последних четырёх.

Материалы по теме
Кризис затягивается. Овечкин установил личный антирекорд сезона по матчам без очков
Видео
Кризис затягивается. Овечкин установил личный антирекорд сезона по матчам без очков
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android