«Горжусь тем, как ребята сражались». Салливан — о волевой победе над «Вашингтоном»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан оценил победу в гостевом матче с «Вашингтон Кэпиталз» (7:3). «Синерубашечники» выиграли третий период со счётом 5:0.

«Я рад за наших ребят и горжусь тем, как мы боролись, как держались, и я думаю, что мы очень хорошо ответили в третьем периоде. Так что я очень рад за игроков. Я думаю, что первый период был довольно равным. Во втором периоде они переиграли нас, «Шести» сделал несколько важных сейвов. И я думаю, что мы очень хорошо отреагировали в третьем периоде, забив так много голов», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

«Рейнджерс» выиграли три матча из последних четырёх.