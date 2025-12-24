Скидки
«Они на голову выше всех остальных». Тренер «Эдмонтона» — об игре Драйзайтля и Макдэвида

«Они на голову выше всех остальных». Тренер «Эдмонтона» — об игре Драйзайтля и Макдэвида
Комментарии

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высказался об игре лидеров команды Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Макдэвид лидирует по очкам, набранным в декабре (31), Драйзайтль находится на втором месте (24) среди всех хоккеистов лиги за календарный месяц.

«Если посмотреть на то, как команда сейчас играет, выигрывает гораздо больше матчей, то всё начинается с этих двух игроков. Они играют просто великолепно, это ещё мягко сказано. За последние три-четыре недели они действительно показывают отличную игру и забивают много голов, и вы видите, что лидеры по очкам в последние несколько недель — эти двое, и они на голову выше всех остальных. Во многом это заслуга работы над игрой в большинстве, которая идёт очень хорошо, но оба они так же хороши при игре в равных составах», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

